Экипаж МКС временно залатал возможную трещину в российском модуле

25.02.2021, 16:40, Новости дня

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Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал возможную трещину в корпусе российского модуля «Звезда», через которую, как предполагают, уходит воздух, а также повторно заклеил первую трещину, обнаруженную в прошлом году, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную «трещину номер три» в промежуточной камере модуля «Звезда».

«Заплату ставим на трещину по первой плоскости (модуля «Звезда») или четвертой?» – спросил Рыжиков специалиста подмосковного центра управления полетами. «Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату», – ответил специалист», – передает РИА «Новости» переговоры космонавта с Землей. Специалист попросил космонавта после исследования микроскопом и дефектоскопом снова временно заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которая была обнаружена в октябре 2020 года. Позже Рыжиков доложил, что обе работы выполнены.

Ранее сообщалось, что в российском модуле МКС засверлят концы трещины для остановки утечки воздуха. Замруководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда».

На МКС была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

В среду российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.