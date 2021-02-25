Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали

25.02.2021, 16:40, Новости дня

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Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван заочно арестован Пресненским судом по делу о сокрытии налогов, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», – отметила Кокая РИА «Новости».

По ее словам, мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана в РФ или с момента экстрадиции.

Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории РФ или с момента экстрадиции.

Ранее Белойван был объявлен в межгосударственный розыск.

В июле замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.

По данным следствия, после возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В этой связи он был объявлен в федеральный розыск.