Ученые окончательно подтвердили гипотезу гибели динозавров из-за астероида

25.02.2021, 16:38, Разное

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Ученые заявили, что окончательной причиной гибели динозавров стало падение астероида, после которого образовался гигантский кратер Чиксулуб (Чикшулуб). Это удалось установить благодаря пыли, извлеченной из ударного кратера.

Диаметр Чиксулуба настолько огромный (примерно 10 км), что кратер занимает собой часть территории полуострова Юкатан и Мексиканского залива. Однако долгое время гипотеза о том, что динозавры погибли из-за астероида, не была окончательной. Ученые выдвигали различные версии, которые были не менее убедительными.

Изучив частицы иридия в пыли, образцы которой были взяты из морской части кратера Чиксулуб, сотрудники Техасского университета в Остине выяснили, что именно падение астероида запустило процесс вымирания динозавров. Из-за импактного события в атмосферу поднялось колоссальное количество пыли, окружавшей планету два десятилетия.

Кроме иридия в образцах пыли исследователи обнаружили иные «астероидные элементы», указывающие на падение гигантского небесного тела. Также в атмосферу из породы Земли попала сера, она вызвала кислотные дожди. Эксперты не собираются прекращать изучение Чиксулуба, летом они хотят извлечь еще больше астероидного материала.

Источник: in-space.ru