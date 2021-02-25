Медики объяснили, как распознать дефицит фолиевой кислоты
25.02.2021, 16:38,
Разное
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Фолиевая кислота способствует стабильной работе кровеносной и иммунной систем, а вот её недостаток может вызвать проблемы со здоровьем. Медики объяснили, как распознать дефицит фолиевой кислоты.
Признаками дефицита фолиевой кислоты зарубежные эксперты назвали слабость, одышку, головную боль, звон в ушах и учащённое сердцебиение. Более того, у человека могут неметь руки и ноги, а ещё вероятна потеря сознания. Витамин В9 необходимо постоянно пополнять за счёт сбалансированного питания.
Так, фолиевая кислота в организм поступает вместе с зеленью, брокколи, белокочанной и цветной капустой. Богаты витамином В9 коричневый рис, бобовые и цитрусовые, а вот дефицит полезного вещества чреват анемией.
Источник: www.express.co.uk
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