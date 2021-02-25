 

Медики назвали топ-5 продуктов для женского здоровья

25.02.2021, 16:38, Разное
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Индийские медики назвали топ-5 продуктов, которые женщины должны регулярно употреблять для здорового организма. Это шпинат, семена льна, клюква, помидоры и овсянка.
Консультанты по здоровому питанию отмечают, что необходимо придерживаться сбалансированного рациона. Лидер среди необходимых продуктов для женского здоровья – это шпинат, богатый витаминами и минералами. У любителей этого продукта крепкий иммунитет и кости, нормальная концентрация глюкозы и холестерина в крови, не возникают приступы астмы и болезни сердца.

Семена льна содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Это хорошее противовоспалительное средство, которое снижает синдром раздражённого кишечника. Клюква благодаря антиоксидантным свойствам защитит организм от болезней сердца, инфекций мочевыводящих путей и кариеса.

Овсяная каша улучшит работу ЖКТ, сердца и поможет избежать перепадов настроения. Помидоры очень полезны в профилактике онкологических заболеваний, улучшат здоровье костей и снизят уровень вредного холестерина.

Источник: timesofindia.indiatimes.com



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