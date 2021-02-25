«Я знаю, что он всегда мечтал жить у моря»: Зеленский предложил Пашиняну стать губернатором Одесской области

25.02.2021, 16:31, Разное

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил работу премьер-министру Армении Николу Пашиняну. По мнению главы государства, он может эффективно возглавить Одесскую область, тем более, что успешный опыт работы на должности уже был у другого иностранца – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Я уже общался в Николом Воваевичем. У него сейчас тяжёлая ситуация. Кремль планирует совершить госпереворот в Армении. Не знаю, чем в итоге всё там кончится, но если будут проблемы, приглашаю Пашиняна в Украину. Однажды он говорил мне, что всегда мечтал жить у моря, поэтому Одесская область как раз для него. Тем более, её население сопоставимо с населением Армении. И нам будет спокойнее, когда регионом управляет надёжный человек, а не кремлёвская подстилка. Думаю, в Армении примут и поддержат наше решение», – заявил Зеленский.

В настоящее время в Ереване проходят протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Против главы правительства выступил глава Генштаба Армении Оник Гаспарян.

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