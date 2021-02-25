Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер станет бабушкой в четвертый раз

25.02.2021, 16:06, Разное

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Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фото, на котором она стоит в белоснежном брючном костюме, не скрывающем ее положения.

Между первой и второй перерывчик небольшой)) Не планировала ничего выставлять, но костюмчик такой удачный,

– шутливо написала она. Для Александры это будет второй ребенок, а для ее мужа и единственного сына Ирины Винер-Усмановой Антона – уже четвертый. Пол будущего малыша пара пока не раскрывает.

Александра Винер

Напомним, единственный сын Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой – Антон (Натан) Винер – родился в 1973 году в ее первом браке со спортсменом. С 1992 года тренер замужем за бизнесменом Алишером Усмановым. У миллиардера своих детей нет, но относится к Антону как к родному. Сейчас Антон Винер – бизнесмен, владеет сетью солярий-клубов и салонов красоты, а также сетью ресторанов восточной кухни (колонку Антона об узбекской кухне специально для HELLO! читайте здесь). От первого брака с супругой по имени Юлия у него растут двое сыновей (Даниил и Леонид), им уже около 20 лет.

Недавно 48-летний Антон женился во второй раз: его молодой избранницей стала дизайнер интерьеров Александра. 22 октября 2019 года у супругов родился первенец – сын Эйтан.

Ирина Винер-Усманова

Антон Винер с сыновьями