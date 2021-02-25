Отпор, сдерживание, взаимодействие

25.02.2021, 16:02, Разное

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Такова новая стратегия Евросоюза в отношении России.

Не могло быть лучшего фона для демонстрации единства Евросоюза и родства между Европой и Америкой, чем события вокруг «дела Навального» и унижение эмиссара ЕС в Москве. Российские правоохранители в тесной связке с российскими дипломатами сделали все, чтобы члены ЕС забыли о нюансах своих взглядов на Россию и вспомнили об ослабшей было трансатлантической связи.

Жозеп Боррель и Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Отношения с Россией были в понедельник в Брюсселе центральной темой Совета министров иностранных дел ЕС и одной из тем их видеоконференции с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Результаты этих разговоров надолго определят расклад отношений в мире, а страсти по поводу «Северного потока — 2» покажутся занозой на фоне гангрены.

Главный саспенс, который нагнетали журналисты вокруг встречи европейских министров, сводился к степени тяжести санкций ЕС «за Навального». Ограничится ли Европа стандартными персональными запретами для горстки российских чиновников и силовиков, которых, выражаясь словами жирного кота из известного мультика, «и там хорошо кормят», чтобы не жалеть о шенгенской визе и возможности прятать деньги в BNP Paribas? Или введет секторальные санкции, покусится на святое — газовую трубу по дну Балтики?

Знатокам европейской кухни почти стопроцентно вероятным представлялся первый вариант. И они угадали. Председательствующий в Совете ЕС верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, тот самый, который скандально слетал с официальным визитом в Москву, воспользовался правом законодательной инициативы и предложил ввести персональные санкции против лиц, ответственных за арест Навального, за приговор и судебное преследование.

Впервые ЕС использует появившийся у него в декабре правовой инструмент, глобальный режим санкций за нарушения прав человека, европейское подобие «акта Магнитского».

Официально список не оглашен и, очевидно, еще не сверстан. Он будет известен примерно через неделю, но европейские дипломаты назвали журналистам в числе его фигурантов главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова, командующего Росгвардией Виктора Золотова и генерального прокурора Игоря Краснова. Возможно, будут еще руководители ниже рангом.

Понятно. Секторальные санкции «за Крым и Донбасс», конечно, ударили по российской экономике, но и самой Европе обошлись недешево. При этом не достигнута основная цель санкций — «изменить поведение» руководства страны в желаемом направлении. Не говоря уже об опасности того, что новые подобные санкции могут сказаться на благосостоянии россиян. Как сказались на некоторых россиянах ограничения экспорта европейских продуктов. Впрочем, введенные не ЕС, а правительством самой России.

Некоторые депутаты Европарламента, и с ними солидарны руководители ФБК («иностранного агента» в России), призывали наказать персональными рестрикциями влиятельных и близких к Кремлю олигархов, которые как раз пользуются за счет РФ европейскими благами. Санкции против олигархов были и предметом вопросов корреспондентов европейских СМИ в Брюсселе накануне министерской встречи. В итоге — разочарование.

«Это символический жест, а не стратегия, которая бы заставила Путина прекратить запугивание своего народа и всех, кто требует открытости и свободы», — написал в твиттере депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

Боррель охладил правдолюбов юридическим душем: «Наверное, мы не любим олигархов, но должны доказать, что люди, против которых будут введены санкции, напрямую участвовали в действиях, за которые мы хотим их наказать». Чтобы наложить санкции, нужен процесс и убедительные доказательства связи между деяниями и конкретным человеком. Иначе пострадавшие от рестрикций могут обратиться в суд и выиграть. «Это верховенство права. Мы не можем наказывать людей просто потому, что они нам не нравятся», — заключил Боррель.

Санкции против больших начальников — это беспроигрышно. Уж они-то точно несут ответственность за действия подчиненных.

Отвлеченная санкциями общественность не придала значения главному итогу всех этих событий: качественному изменению отношений РФ с тем, что принято было в ней самой называть цивилизованным миром, а также ее места в новой мировой системе координат.

Начнем с оценки результатов первого за четыре года визита главы дипломатии ЕС в Москву в попытке повернуть вспять очевидное ухудшение отношений. Еще две недели назад визит считали провальным. Но Боррель летал в российскую столицу не потому, что хотел увидеть Красную площадь, а потому, что имел мандат большинства членов Совета ЕС. На заседании в понедельник он получил поддержку всех членов этого совета. Все 27 стран ЕС поддержали его предложение ввести санкции против российских чиновников и силовиков.

Но главное — визит Борреля в Москву, где ему был оказан, мягко говоря, прохладный прием, и двойной судебный процесс над Навальным укрепили убежденность европейской политической элиты в том, что ее прежние представления о векторе развития РФ больше не в силе.

Министры пришли к выводу, что Евросоюзу надо работать с Россией по трем основным направлениям. Давать отпор, когда Москва нарушает международное право и права человека; сдерживать, когда она пытается усилить свое давление на Европу, в том числе посредством дезинформации и кибератак; взаимодействовать с ней, когда Европа заинтересована. В сжатом виде — отпор, сдерживание, взаимодействие.

ЕС, пояснил Боррель, должен «определить modus vivendi, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, видимо, решил действовать как противник.

К несчастью. Но это похоже на реальность». То есть придумать какую-то новую нормальность, чтобы не относиться по привычке к РФ как к себе подобной. Ведь отношения ЕС с Китаем, например, сложные, но строятся иначе.

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Главы МИД 27 стран были впечатлены оригинальной дипломатической находкой Москвы объявить прямо во время переговоров с Боррелем о высылке трех европейских дипломатов, а также заявлением Лаврова разорвать отношения с ЕС и работать только с отдельными европейскими странами (будто ЕС — это не те самые страны, а нечто особое). С испугу показали беспрецедентное единство.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, которого на общем фоне нельзя назвать ястребом по отношению к России, сказал журналистам, выйдя из брюссельского дворца «Европа»: «То, как обошлись с Боррелем в Москве, совсем не воодушевляет и не похоже на приглашение к диалогу». Конечно, мол, мы остаемся готовыми к диалогу, потому что сидим за одним столом с русскими на переговорах с Ираном, РФ — важный компонент решения проблем Сирии и Ливии, с ней можно говорить о пандемии ковида и климате. Но европейцы обязаны реагировать на вещи, которые считают неприемлемыми, не имеют права пропускать их молча. ЕС себя не навязывает, и сейчас ключи от комнаты для диалога находятся в Москве, пояснил глава МИД ФРГ.

Видеоконференция с госсекретарем США Блинкеном, несомненно, стала главным событием дня. Вздохнув с облегчением после эксперимента Трампа и получая все больше пугающих сигналов из Москвы, ЕС бросился в объятья Америки. Двухчасовой разговор министров с новым главой Госдепа, по словам Борреля, был «очень позитивным и трогательным». Они уделили внимание не только углублению европейско-американского партнерства, но и совместному глобальному лидерству: в борьбе с пандемией, в восстановлении мировой экономики, смягчении последствий изменения климата и продвижении демократических ценностей.

«Сегодня мир бросает вызов демократии, — заметил на пресс-конференции Боррель. — Идет битва мнений о том, какая система лучше подходит для народов, для людей, и мы должны продемонстрировать, что демократия приносит больше пользы, чем любая другая система».

Он назвал отношения с Китаем и Россией центральным предметом будущего сотрудничества с США. По его словам, эти две страны в настоящее время являются главными проблемами.

Китай экономически в разы весомее, но РФ к Европе ближе и ведет себя, по впечатлению европейцев, вызывающе.

Один из ключевых членов внешнеполитической команды Борреля в разговоре с нами на условии анонимности описал видение ситуации следующим образом. Россия, сказал он, отдаляется от ЕС, потому что видит угрозу себе в том, что он собой представляет: в его наборе ценностей и демократических принципов, правах человека, верховенстве права. Российские власти выступают с жесткими заявлениями против ЕС, против того, что он воплощает. Но Союз не может быть отдельно от государств-членов. Это совершенно исключено. ЕС не имеет смысла без составляющих его государств. Сегодня вопрос в том, что страны ЕС вместе могут делать при этом новом подходе российского режима к отношениям с Европой.

Новые подходы к стратегии отношений с Россией начнут обсуждать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 25–26 марта. Это обсуждение готовилось давно, задолго до «дела Навального». Предварительный вердикт Совета министров иностранных дел гласит, что РФ скатывается к авторитарному государству и отдаляется от Европы. Министры едины в толковании реакции РФ на недавние события как признака ее незаинтересованности в сотрудничестве с ЕС. «Она, похоже, стремится к конфронтации и размежеванию», — считают они.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе

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