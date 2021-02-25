В Австралии обнаружен древнейший наскальный рисунок кенгуру

25.02.2021, 15:58, Новости дня

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Еще одно свидетельство о жизни древних людей в Австралии обнаружено во время археологического исследования местных пещер. В одной из них ученые случайно обнаружили наскальное изображение кенгуру, которому, по их мнению, уже 17 тысяч лет.

Как отмечают специалисты, это самый древний из ныне известных наскальных изображений данного животного, которое, напомним, является символом Австралии.

Пещерная живопись аборигенов является одним из самых важных источников, повествующих о быте доисторического человека, говорят исследователи. Правда, наскальные рисунки иногда попадаются настолько старые, что в красках не сохраняется и следа от органических веществ. Поэтому не всегда удается точно определить их возраст.