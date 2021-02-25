В Воронеже испытали камеру двигателя для ракеты «Союз-5»

25.02.2021, 15:58, Новости дня

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Представители центра ракетного двигателестроения из Воронежа сообщат об успешном испытании части нового агрегата, которым будет оснащен космический носитель «Союз-5». Речь идет о камере сгорания агрегата, от надежности которой зависит эффективность всего двигателя.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на стенде было произведено включение при номинальной мощности, которое продолжалось 50 секунд. Полученные результаты оценены как позитивные.

Успешные испытания позволяют продолжить работы над созданием нового двигателя для второй ступени ракеты «Союз-5», уточняют специалисты. Далее инженеры планируют провести еще несколько пробных пусков. Будущий ракетный двигатель обеспечит тягу в 60 тонн.