 

В Воронеже испытали камеру двигателя для ракеты «Союз-5»

25.02.2021, 15:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители центра ракетного двигателестроения из Воронежа сообщат об успешном испытании части нового агрегата, которым будет оснащен космический носитель «Союз-5». Речь идет о камере сгорания агрегата, от надежности которой зависит эффективность всего двигателя.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на стенде было произведено включение при номинальной мощности, которое продолжалось 50 секунд. Полученные результаты оценены как позитивные.

Успешные испытания позволяют продолжить работы над созданием нового двигателя для второй ступени ракеты «Союз-5», уточняют специалисты. Далее инженеры планируют провести еще несколько пробных пусков. Будущий ракетный двигатель обеспечит тягу в 60 тонн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Для украинцев с симптомами COVID-19 на избирательных участках должна быть отдельная кабинка – Минздрав

20.02 / Арестович назвал троллингом заявление о национализации Roshen

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

17.10 / В США зафиксировали рекордный прирост пациентов с коронавирусом

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

02.07 / Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

30.12 / Степанов рассказал, когда Украина cможет получить китайскую вакцину от COVID-19

10.07 / В мире: Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

05.08 / Минобороны получило второй за год полковой комплект С-400

16.09 / Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска