 

Кабмин не проваливал никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности – нардеп Бондарев

25.02.2021, 15:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Календарный план вакцинации от коронавируса был провален из-за того, что он был формальной отпиской правительства, а на самом деле у Кабмина нет никакой стратегии или плана действий, в том числе и по преодолению пандемии. Об этом в эфире телеканала “Еспресо” заявил народный депутат от “Батьківщини”, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев. Фрагмент эфира он опубликовал в своем Facebook.

“Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утвержденного Верховной Радой. У нас нет плана преодоления пандемии, в котором должна быть часть о вакцинации, а часть о пропаганде. Пропаганда – это также работа. Нужно пропагандировать вакцинацию. Но что вместо этого сделали чиновники? Они последние три месяца навязывали обществу идею недоверия. И из-за недоверия к правительству мы имеем сегодня такой процент доверия к этой вакцине”, – заявил он.

Бондарев добавил, что что высокий уровень недоверия украинцев к вакцине свидетельствует о полном отсутствии информационной кампании, притом что изначально в обществе были завышенные ожидания от вакцинации из-за того, что власти, и в частности президент, обещали вакцину лучшего качества, которую украинцы смогут получить первыми.

“Президент говорил, что мы одни из первых получим вакцину и у нас будет лучшая вакцина. Что мы в итоге получили? Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься. Но сначала надо разработать план деятельности, а затем под этот план мероприятий и деятельности находить специалистов, поручать им соответствующие шаги, в том числе провести переговоры, найти средства, сделать пропагандистские мероприятия, ролики и прочее. И только потом подводить какие-то итоги. Сегодня же черту подводят под тем, что привезли непонятно что и в последнюю очередь – после Гвинеи, Зимбабве и других”, – подытожил народный депутат.

https://www.facebook.com/konstbondarev/videos/1021011508421964/

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В Украине доверием 23% населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, согласно исследованию компании Research & Branding Group. В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%). Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине “Спутник V” (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В США может появиться 51-й штат

19.12 / Трамп подписал закон для изгнания китайских компаний с бирж США

07.10 / За укрепление авторитета Украины. Зеленский наградил замглавы Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

01.02 / Потомок Данте Алигьери хочет добиться отмены его приговора, который вынесли 700 лет назад

27.06 / Калининградская область официально открыла туристический сезон

17.01 / Вблизи Мариуполя полиция застрелила нарушителя. Перед этим он наехал на одного из правоохранителей

11.01 / Видео: США превращаются в диктатуру

16.09 / ВТО: введя пошлины против Китая, США нарушили нормы международной торговли

13.01 / “Мама будет ругать за такие фото”, “Ох, и горячая штучка, та Леся”. Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье

21.01 / Крушение военного вертолёта в штате Нью-Йорк унесло жизни трёх бойцов Нацгвардии США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска