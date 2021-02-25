Кабмин не проваливал никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности – нардеп Бондарев

25.02.2021, 15:54, Новости дня

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Календарный план вакцинации от коронавируса был провален из-за того, что он был формальной отпиской правительства, а на самом деле у Кабмина нет никакой стратегии или плана действий, в том числе и по преодолению пандемии. Об этом в эфире телеканала “Еспресо” заявил народный депутат от “Батьківщини”, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев. Фрагмент эфира он опубликовал в своем Facebook.

“Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утвержденного Верховной Радой. У нас нет плана преодоления пандемии, в котором должна быть часть о вакцинации, а часть о пропаганде. Пропаганда – это также работа. Нужно пропагандировать вакцинацию. Но что вместо этого сделали чиновники? Они последние три месяца навязывали обществу идею недоверия. И из-за недоверия к правительству мы имеем сегодня такой процент доверия к этой вакцине”, – заявил он.

Бондарев добавил, что что высокий уровень недоверия украинцев к вакцине свидетельствует о полном отсутствии информационной кампании, притом что изначально в обществе были завышенные ожидания от вакцинации из-за того, что власти, и в частности президент, обещали вакцину лучшего качества, которую украинцы смогут получить первыми.

“Президент говорил, что мы одни из первых получим вакцину и у нас будет лучшая вакцина. Что мы в итоге получили? Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься. Но сначала надо разработать план деятельности, а затем под этот план мероприятий и деятельности находить специалистов, поручать им соответствующие шаги, в том числе провести переговоры, найти средства, сделать пропагандистские мероприятия, ролики и прочее. И только потом подводить какие-то итоги. Сегодня же черту подводят под тем, что привезли непонятно что и в последнюю очередь – после Гвинеи, Зимбабве и других”, – подытожил народный депутат.

https://www.facebook.com/konstbondarev/videos/1021011508421964/

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В Украине доверием 23% населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, согласно исследованию компании Research & Branding Group. В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%). Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине “Спутник V” (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

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