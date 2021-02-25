 

“Если надо, готов”. Медведчук рассказал Суркову, как в 2014 году Порошенко предложил ему заняться обменом пленными – СМИ

25.02.2021, 15:54, Новости дня
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Бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков в переговорах с нынешним главой политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, нардепом Виктором Медведчуком обсуждали вопрос обмена пленными на Донбассе. Об этом свидетельствует запись разговора предполагаемых Суркова и Медведчука от декабря 2014 года, обнародованная 25 февраля изданием “Цензор.НЕТ”.

Кум президента РФ Владимира Путина Медведчук, который в 2014 году не был народным депутатом и не занимал никаких государственных должностей, заявил Суркову, что его “хотят втащить в еще одну авантюру”. Он рассказал, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.

“Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич (и это было поддержано Владимиром Владимировичем) поучаствовать в освобождении пленных. То есть он готов дать мне мандат”, – пояснил Медведчук.

“Я знаю, что ты там можешь играть”, – ответил Сурков и спросил, “что в итоге”.

“Ну ничего. Я жду мандат”, – отреагировал Медведчук. 

Сурков призвал его “забирать” этот мандат (“думаю, тебе это в плюс”) и отметил, что в вопросе обмена пленных “есть проблема”, о которой они с Медведчуком знают. По его словам, “там разночтение по цифрам большое”.

“Большое, да. Я в понедельник разговаривал, – согласился  Медведчук. – Ну, послушай… Я прожил жизнь, уже в возрасте. Слава, извини.. И когда Порошенко мне дважды сказал: “Надо тебе позаниматься”, то я ответил: “Спасибо, Петр Алексеевич, если надо – я готов. Но я вот не верю в это светлое будущее”.

По словам лидера “ОПЗЖ”, цифры по обмену составляли” 682 и 208″. 

Сурков заявил, что “всех на всех не получается”, потому что в Украине им предъявляют одни цифры, а “наши подопечные говорят нет, вот столько-то”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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