 

Бывший топ-менеджер “ПриватБанка” Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн

25.02.2021, 15:54, Новости дня
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Бывший топ-менеджер “ПриватБанка” вышел из-под ареста под залог в 52,2 млн грн. Об этом “РБК-Украина” 25 февраля сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Украины Олеся Чемерис.

“Залог таки внесен, это произошло сегодня. Платеж от ООО”, – заявила она, но названия этого юридического лица не огласила.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. После выхода под залог на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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