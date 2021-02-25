 

“Надеюсь, ты улыбнешься”. Актриса “Квартал 95” Кравец показала, как взрослела ее старшая дочь

25.02.2021, 15:54, Новости дня
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Актриса студии “Квартал 95” Елена Кравец 25 февраля разместила в сети видеоколлаж, созданный из архивных семейных фотографий с участием своей старшей дочери Марии, на которых она запечатлена в разные периоды жизни.

Актриса посвятила публикацию ее 18-летию.

“Ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото”, – написала актриса.

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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

На своей странице в Instagram Мария Кравец разместила снимки, сделанные в день рождения.

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Публикация от masha kravets (@ma_kravets)

Мария Кравец (2003) – старшая дочь актрисы. У нее есть родные младшие брат Иван и сестра Екатерина, которые родились 19 июля 2016 года.

Отец детей – супруг Елены Кравец Сергей Кравец, который ранее был исполнительным продюсером студии “Квартал 95”, а сейчас является продюсером ShootGroup ProductionОни поженились в 2002 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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