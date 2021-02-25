 

Twitter и Facebook стали лидерами по количеству опасного контента

25.02.2021, 15:52, Разное
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Эксперты выявили незаконный контент почти на всех платформах – как российских, так и иностранных, сообщила Мизулина. Лидером по распространению деструктивного контента стал Twitter. Один противоправный материал там видят 10,4 тысячи пользователей.

Второе место занял Facebook, а Instagram оказался на “почетном” третьем месте. Вслед за ними расположился TikTok. Также в рейтинг попали “Ютуб”, “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

В то же время Мизулина отметила, что у популярных ресурсов разный подход к распространению противоправного контента. Одни платформы оперативно реагируют на жалобы и требования регулятора, другие – пассивно, но зато активны в интернет-цензуре и преследовании пользователей, рассказала член ОП.

Авторы рейтинга учитывали количество деструктивного и незаконного контента, которые соцсети по каким-то причинам не удалили, наличие или отсутствие представительства в России, готовность сотрудничать с регулятором и скорость реакции на жалобы со стороны пользователей.

Под деструктивным контентом подразумеваются детские порнографические материалы, популяризация наркотиков, публикации террористической направленности, рассказала общественница.

Напомним, что 1 февраля в России вступил в силу закон, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и удалять запрещенные материалы. При отсутствии возможности администрация интернет-площадки должна уведомить Роскомнадзор.



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