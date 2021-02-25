 

Обозреватель Кузнецов назвал неминуемым падение режима Лукашенко: Всем очевидна его токсичность

25.02.2021, 15:52, Разное
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Обозреватель отметил, что экономические проблемы в Белоруссии нарастают с каждым днем, и власти страны в результате вынуждены принимать “ситуативные и хаотические решения”. В частности, накануне было объявлено о заморозке стоимости товаров и лекарств первой необходимости.

Эта мера является временной, правительство понимает, что если сдерживание цен растянется на несколько месяцев, то это может погрузить страну в больший кризис. Кузнецов уверен: белорусские власти пошли на такой шаг, чтобы не допустить “острых шоков” весной, когда ожидаются акции протеста.

В своем телеграм-канале основатель “Сильных новостей” сообщил, что с осени прошлого года можно наблюдать процесс стагнации и увядания режима Лукашенко, который “неминуемо перейдет в стадию распада”. Сегодня всем внутри страны очевидна токсичность действующей власти.

По словам Кузнецова, если Александр Лукашенко останется на посту президента до 2025 года и выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы (лично или через преемника), то это может привести к социальному взрыву. “По сравнению с ним и 2020 год репетицией покажется”, – подчеркнул обозреватель.

Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что у Александра Лукашенко нет шансов вернуть доверие народа. Подробнее об этом можно прочитать в материале “Дни.ру”.



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