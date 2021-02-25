Adidas выпустит партию специальных спортивных костюмов для пациентов больниц

25.02.2021, 15:33, Разное

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Немецкая компания Adidas представила на выставке спортивные костюмы для реализации исключительно на территории СНГ для пациентов медицинских учреждений.

Главными преимуществами новых моделей являются качество и практичность. Сам костюм создан по принципу термобелья, только более усовершенствован, как именно, в компании не объяснили ссылаясь на тайну фирмы.

– Мы часто замечали, как в странах СНГ любят спорт, даже в больницах пациенты постоянно в спортивной одежде, несмотря на пожилой возраст. Так почему же нам не выпустить специальную коллекцию для них? – заявил в ходе презентации сотрудник компании.

Новая спортивная одежда поступит в продажу уже в середине весны. По словам маркетологов, стоимость не превысит $450 и приобрести ее сможет любой желающий.

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