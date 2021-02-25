В СПЧ предложили создать орган для выявления противоправного контента в Сети

25.02.2021, 15:50, Новости дня

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В РФ необходимо создать проект для целенаправленного выявления в Сети противоправного контента, с соответствующей инициативой выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

«Ведомства, которые Роскомнадзору присылают предписания что-то блокировать, сами ищут [противоправный контент] хуже, чем Роскомнадзор. Но в целом ни те, ни другие не должны искать плохое. Плохое должен искать какой-то другой проект. На самом деле серьезный проект. Не «Яндекс», конечно, но это какой-то «поиск по плохому» нужен, который этого плохого находил бы минимум, условно говоря, 80-90% от общей массы», – Ашманов в ходе круглого стола «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом», передает РИА «Новости».

Напомним, Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Оно создано для повышения эффективности защиты интернет-пользователей от социально опасного контента.

1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.