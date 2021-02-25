 

В СПЧ предложили создать орган для выявления противоправного контента в Сети

25.02.2021, 15:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ необходимо создать проект для целенаправленного выявления в Сети противоправного контента, с соответствующей инициативой выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

«Ведомства, которые Роскомнадзору присылают предписания что-то блокировать, сами ищут [противоправный контент] хуже, чем Роскомнадзор. Но в целом ни те, ни другие не должны искать плохое. Плохое должен искать какой-то другой проект. На самом деле серьезный проект. Не «Яндекс», конечно, но это какой-то «поиск по плохому» нужен, который этого плохого находил бы минимум, условно говоря, 80-90% от общей массы», – Ашманов в ходе круглого стола «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом», передает РИА «Новости».

Напомним, Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Оно создано для повышения эффективности защиты интернет-пользователей от социально опасного контента.

1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / ФСБ пресекла хищение госсредств в РАНХиГС

01.01 / Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год

19.07 / Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

03.09 / Эйдман: На Путина работает целая индустрия киллерских агентств, устраняющих неугодных

09.07 / Во Франции высмеяли ожидающую российского нападения Украину

22.10 / Мнения: Трамп отстает, но выигрывает

25.09 / Трамп и Байден борются за голоса испаноязычных американцев

19.01 / В 2021 году россияне купят больше электронных гаджетов

07.01 / Шендерович получил израильское гражданство

07.11 / Британские букмекеры уверились в победе Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска