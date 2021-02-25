 

В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях

25.02.2021, 15:50, Новости дня
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В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте.

«ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».

Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ.

Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий.

В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек.

«На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.



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