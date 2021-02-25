Навальный запретил правозащитникам раскрывать условия его содержания в СИЗО

25.02.2021, 15:50, Новости дня

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Содержащийся в «Матросской тишине» блогер Алексей Навальный сознательно запретил правозащитникам из ОНК Москвы не предавать огласке условия его содержания в СИЗО, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Он сам просит не опубличивать свои условия содержания, не высказываться о них в средствах массовой информации, если только он сам не попросит или мы не выявим каких-либо нарушений его прав непосредственно в СИЗО», — сообщил Мельников в беседе с телеканалом «Дождь», пишет «Антимайдан». Он рассказал, что Навальный также не хочет разговаривать с правозащитниками, которые работают в СМИ.

Мельников также объяснил, почему версия про давление ФСИН и руководства СИЗО на Навального для его отказа от общения с правозащитниками, которую ранее в «Эхо Москвы» озвучила его коллега по ОНК Марина Литвинович, не имеет под собой оснований. «Я к нему хожу каждую неделю. Крайний раз я у него был в понедельник. Если бы там было какое-то давление, он, во-первых, к нам бы, наверное, не вышел, а во-вторых, сказал бы либо нам, что на него оказывается давление соответствующее, чтобы он не выходил, либо адвокатам, которые его посещают», – указал ответственный секретарь ОНК.

Заявления Мельникова разделяет и председатель московской ОНК Георгий Волков. Он считает комментарий Литвинович «Эху Москвы» неуместным и подрывающим доверие к общественному контролю. «Если он пожелает, чтобы мы рассказали о его условиях содержания, то мы сделаем это», — сообщил председатель московской ОНК «РИА Новости».

При этом «Антимайдан» отмечает, что судя по отсутствию жалоб со стороны Навального на условия его содержания в СИЗО-1 и его рассказы на судебном заседании, как он прямо в камере солил огурцы и делал мороженое, блогеру в СИЗО живется неплохо.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.