Политолог Иван Аркатов рассказал о методах борьбы с журналистами-предателями России

25.02.2021, 15:48, Разное

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Федеральное агентство новостей накануне опубликовало материалы о работающих в РФ агентах иностранных спецслужб. О том, как вести борьбу против журналистов, ставших предателями, пояснил политолог Иван Аркатов.

Расследование Федерального агентства новостей

Обнародованные ФАН результаты исследования деятельности общественных деятелей, организаций и СМИ показали наличие в РФ лиц, работающих в интересах других государств. Так, согласно отчету экспертов Федерального агентства новостей, Запад финансирует создателя «Проект. Медиа» Романа Баданина. Используя журналиста, иностранные спецслужбы пытались вмешаться во внутренние дела Российской Федерации.

Кого финансирует Запад

Сотрудники ФАН составили перечень отечественных средств массовой информации, которые сотрудничают с Баданиным или зарубежными структурами. Как оказалось, в их числе радиостанции «Дождь» и «Эхо Москвы», «Новая газета» и ряд других известных и авторитетных изданий. Щедро поддерживаемые всяческими организациями и фондами, декларирующими «поддержку демократии», российские СМИ реализовывают данные ими задания посредством информационных вбросов и других методик.

Привлечь к ответственности мешает мягкость законодательства

Главным препятствием для борьбы с журналистами-предателями является мягкость российского законодательства. Зачастую привлечь к ответственности за сотрудничество с зарубежными организациями не возможно из-за отсутствия состава преступления в такого рода деятельности. Если агенты иностранных фондов не выдают в своих публикациях информацию, относящуюся к государственной тайне, перед законом они чисты.

Иностранные агенты боятся огласки

Однако это не означает, что нужно молча наблюдать, как они расшатывают ситуацию в РФ. О подобных инцидентах необходимо как можно шире информировать народ. Россияне должны знать, какие издания или репортеры работают на иностранные правительства и спецслужбы. Только так можно выиграть в подобной гибридной войне, в которой российских журналистов сделали орудием разрушения государственного строя изнутри.

Как бороться с предателями

О том, как бороться с подобными явлениями, пояснил известный политэксперт Иван Аркатов. В первую очередь необходимо не бояться раскрывать подобную информацию как можно шире. Лица, работающие на иностранные государства в целях продвижения антироссийской повестки внутри страны, боятся огласки. Помешать воплотить в жизнь планы спецслужб США и государств НАТО дестабилизировать ситуацию внутри РФ может только максимальное освещение данной проблемы.

Источник: inforeactor.ru