Терапевт назвала рекомендации по борьбе с последствиями магнитных бурь

25.02.2021, 15:48, Разное

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Российский терапевт высшей категории Татьяна Романенко дала рекомендации, позволяющие переносить последствия магнитных бурь. Если некоторые люди никак их не ощущают, то человек с хроническим заболеванием, наоборот, может оказаться в зоне риска.

В основном магнитная буря негативно влияет на тех, у кого имеются хронические заболевания сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь, а также проблемы с органами дыхания. Такие люди, по словам Татьяны Романенко, чаще всего жалуются на высокое давление, аритмию, учащенное сердцебиение, возбужденное состояние или головокружение. Иногда на фоне магнитных бурь может возникнуть чувство апатии.

Однако несколько рекомендаций позволяют переносить магнитные бури без особых последствий. Татьяна Романенко советует больше спать и добавлять в рацион качественные продукты. Также терапевт не рекомендует употреблять в этот период спиртные напитки, чай и кофе. Прогулки на свежем воздухе, водные процедуры и хорошее настроение также помогают бороться с магнитными бурями и иными «капризами погоды».

Источник: www.m24.ru