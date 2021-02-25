Деформированная стопа может указывать на развитие диабета второго типа

25.02.2021, 15:48, Разное

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Врачи объяснили, почему необычное состояние стоп может оказаться ранним признаком развития диабета второго типа, который способен протекать у человека бессимптомно. Часто пациенты о недуге узнают, когда он находится в запущенном состоянии.

Диабет приводит к тому, что клетки перестают усваивать сахар, из-за чего он скапливается в них и наносит вред организму. Часто болезнь развивается бессимптомно, но о наличии недуга можно узнать при появлении неочевидных признаков, например, стопы Шарко, именуемой артропатией Шарко.

Нейропатия стопы проявляется в виде покраснения или отека нижней части ног. Нередко у людей с диабетом второго типа в области лодыжек может появиться боль или пропасть чувствительность. Также может произойти деформация стопы. При появлении таких признаков медики рекомендуют пройти диагностику, поскольку диабет второго типа требует кардинальной смены образа жизни.

Источник: profile.ru