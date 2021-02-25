Разговоры во время стрижки или массажа повышают риск заражения SARS-Cov-2

25.02.2021, 15:34, Разное

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Для того, чтобы заразиться коронавирусом, совсем необязательно, чтобы заболевший человек покашлял или чихнул рядом с вами. Недавнее исследование показало, что риск передачи инфекции одинаково высок при кашле и разговоре, если находиться без маски на расстоянии 2 метров от зараженного.

Казалось бы, в парикмахерских и массажных салонах риск заражения минимален, ведь клиент и мастер и не взаимодействуют лицом к лицу. Японские ученые выяснили, что это не так: оказывается, в тех ситуациях, когда один человек стоит над другим, вирус может переноситься вниз воздушным потоком.

Исследователи провели эксперимент в салоне красоты с помощью электронных сигарет для создания облака пара с частицами, по размеру схожими с коронавирусом. Ученые также использовали лазерный свет для визуализации перемещения воздушного потока. В исследовании участвовали добровольцы, которые должны были произносить слово «онегаишимасу» (японское приветствие) в разных положениях: сидя, стоя, лежа, в маске и без нее. Эксперимент проводился при закрытых дверях и окнах и с выключенным кондиционером.

Инфицированные COVID-19 парикмахеры не заразили ни одного из 140 клиентов

Врачи считают, что этому способствовало строгое соблюдение масочного режима и других мер профилактики.

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Оказалось, что всякий раз, когда человек наклоняется, выдыхаемые вирусные частицы устремляются вниз, особенно во время разговора. Таким образом, ваш парикмахер или массажист может заразить вас, просто поделившись последними новостями и сплетнями. Если в этот момент на нем надета маска, риск заражения значительно снижается.

Вместе с тем ученые отментили, что выдыхаемые частицы вируса просачиваются наружу с воздушным потоком через зазоры между маской и кожей лица. Респиратор или маска, плотно прилегающие к лицу, возможно, могли бы решить эту проблему.

«При оказании таких услуг специалистам следует соблюдать осторожность и обязательно носить маску для защиты от заражения», – заключили авторы исследования.