Рыбинские дорожники работают в усиленном режиме
 

Рыбинские дорожники работают в усиленном режиме

25.02.2021, 14:50, Новости
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В связи со снегопадом, продолжающимся с вечера 24 февраля, дорожные службы Рыбинска перешли на усиленный режим работы.

Задействована вся спецтехника подрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, в полном составе работают бригады дворников и дорожных рабочих.

За прошедшую ночь толщина снежного покрова увеличилась в среднем на 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся в течение дня.

На расчистке дорог работают пять подрядных организаций. Привлечены 47 единиц специализированной техники, в том числе малой механизации для расчистки тротуаров. Организованы автоколонны по центральным магистралям, проводится обработка противоголеледными материалами, вручную приводятся в нормативное состояние остановочные пункты. На ряд территорий дорожники вышли второй раз за сутки.

– Снег сырой, быстро схватывается на поверхности, поэтому работать достаточно сложно. Прилагаем все усилия, чтобы сохранить трафик движения транспорта, расчистить подъезды к социальным учреждениям и остановочные пункты. Просьба к автовладельцам – учитывать погодные условия и дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, – подчеркнул Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Особый контроль – за работой управляющих компаний. К уборке привлечены штатные бригады дворников, средства малой механизации. Сделан акцент на расчистке выездов из дворовых территорий. На данный момент по результатам проверки состояние многих дворовых территорий остается неудовлетворительным. Управляющим организациям поставлена задача активизировать работу.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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