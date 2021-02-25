Общество политкаторжан

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25.02.2021, 15:12, Разное
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Как сидит Навальный? Марина Литвинович в «Центральном вайбе».

После протестных акций начала 2021 года были задержаны тысячи человек, сотни оказались под арестом в спецприемниках. У многих из них них не было бы воды, сменной одежды и возможности принять душ, если бы не правозащитники и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с членом ОНК Мариной Литвинович о долгой агонии нынешнего политического режима, власть которого держится на полном запрете выражения мнений и тюрьмах, о слабости русского человека, а еще о том, как сидит Навальный.

Источник: Новая газета



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