В Саудовской Аравии сконструировали шарообразные солнечные батареи

25.02.2021, 15:08, Новости дня

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Инженеры из Саудовской Аравии, работающие в космической отрасли, предложили необычный прототип солнечных батарей. В отличие от привычных плоских панелей, они имеют форму шара.

Таким образом, можно будет решить проблему питания для небольших космических аппаратов, отмечают специалисты. Ведь энергия Солнца – единственная в космосе, из которой можно получить электрическую энергию для питания как маленьких зондов, так и больших кораблей или орбитальных станций.

До сих пор проблемой было то, что к небольшому аппарату трудно привязать широкие и длинные панели, которые, кстати, эффективно работают только тогда, когда лучи Солнца попадают на них под прямым углом. Создав шарообразную панель, инженеры решили и эту проблему.