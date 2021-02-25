 

В «кукурузном поясе» США наблюдается сильное истощение почвы

25.02.2021, 15:08, Новости дня
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Американские ученые предупреждают, что около трети сельскохозяйственных угодий в США, называемых «кукурузным поясом» полностью истощены. Верхний слой почвы там практически утратил свое плодородие. Причиной является ведение в течение длительного времени интенсивного сельского хозяйства.

Проблема в том, что именно эти земли в буквальном смысле кормят американцев и позволяют отправлять зерновые на экспорт.

В результате почвенной эрозии средняя урожайность уже снизилась на 6%. Не помогают ни ультрасовременные посевные материалы, ни орошение, ни отличные удобрения. Неутешительный прогноз опубликован в отчете Массачусетского университета. По нему «кукурузный пояс» постепенно превращается в пустыню.



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