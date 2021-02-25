Минздрав Украины расширил перечень медикаментов по программе “Доступные лекарства”

25.02.2021, 15:04, Новости дня

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Минздрав Украины утвердил новый перечень медикаментов по програме “Доступные лекарства”. Об этом на брифинге 25 февраля заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Миздрав утвердил новую редакцию реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе “Доступные лекарства”. Новый реестр содержит 297 позиций лекарств, что на 33 позиции больше, чем было в предыдущем реестре”, – сказал Иващенко.

Он отметил, что из 297 позиций деньги за 93 будут возмещаться в полном объеме.

“Пациенты, страюащие сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом второго типа по этой программе будут получать необходимые лекарства, часть стоимости которых будет компенсировать государство”, – заявил замминистра.

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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