Минздрав Украины хочет урегулировать дистанционную торговлю лекарствами

25.02.2021, 15:04, Новости дня

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Минздрав совместно с Гослекслужбой намерен урегулировать дистанционную торговлю лекарствами в Украине. Об этом на брифинге 25 февраля сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Министерство подготовило внесение изменений в лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству лексредств, оптовой и розничной торговле в части дистанционной торговли лексредствами”, – сказал Иващенко.

Возможность дистанционной торговли лексредствами – один из передовых инструментов, чтобы сделать медикаменты доступными для пациентов.

Он отметил, что 25 февраля проект постановления представят для общественного обсуждения.

Кабинет Министров в марте 2020 года разрешал лицензиатам на период карантина торговать лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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