“Молю бога, чтобы они поскорее пошли в свой дом”. Нина Матвиенко рассказала о взаимоотношениях с дочерью

25.02.2021, 15:04, Новости дня

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Украинская певица Нина Матвиенко в эфире канала Кyiv Live заявила, что мечтает о том, чтобы ее дочь – певица Тоня Матвиенко с семьей поскорее переехала от нее в свой дом.

По словам артистки, из-за совместного проживания между ней и дочерью иногда возникают спорные моменты.

“Сказать, что нет [конфликтов], – это неправда. Тоня завоевывает свою территорию как хозяйка, она уже без меня может обойтись. Она современная. Советы ей сейчас меньше всего нужны. Думаю, она правильно делает, что хочет утвердиться как мама и как хозяйка, но я молю Бога, чтобы они поскорее все равно пошли в свой дом. Потому что у нее будет свое пространство. Конечно, иногда обижаюсь на некоторые вещи. Надо немножко вникать, что я уже не такая молодая. Она относится ко мне не как к бабушке, а как к молодой маме. И я двигаюсь. И нечего обижаться, что они меня подгоняют”, – рассказала артистка.

ВИДЕОВидео: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го была его солисткой. В 1975 году Нина Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Тоню (1981).

В 1999 году Тоня Матвиенко окончила Киевскую специальную музыкальную школу-интернат имени Лысенко, получив диплом дирижера хора. После окончания Киевского национального университета культуры и искусств получила диплом специалиста по связям с общественностью. В 2010 году в этом же учебном заведении получила второе высшее образование по специальности вокалист народного пения.

Свою первую песню она записала в 2007 году.

В 2011 году заняла второе место на проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью выпустили альбом “Нове та найкраще”.

Тоня Матвиенко в июне 2017 года вышла замуж за украинского певца Арсена Мирзояна – летом 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину, которая родилась в 2016 году.

У Мирзояна от первого брака есть двое сыновей, а у Матвиенко от предыдущих отношений – взрослая дочь.

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