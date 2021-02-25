 

Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

25.02.2021, 15:04, Новости дня
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Федеральная прокуратура Германии 12 февраля предъявила обвинения гражданину Германии Йенсу Ф., который, по версии следствия, сотрудничал с российскими спецслужбами. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следователей, обвиняемый работал в компании, которая выполняла заказ для правительства Германии. Он получил доступ к чертежам территории, используемой парламентом, и в июле-сентябре 2017 года и по своей инициативе передал их сотруднику российского посольства в Берлине.

“В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию об имуществе немецкого бундестага российским спецслужбам. Для этого он изготовил носитель данных с соответствующими файлами в формате PDF и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дипломат, получивший эти сведения, работал на российскую военную разведку ГРУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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