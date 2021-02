Генсек НАТО заявил, что провел “хороший разговор” с Зеленским

25.02.2021, 15:04, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 февраля в Twitter сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение реформ в стране.

“Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство”, – написал Столтенберг.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2021

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В опубликованном 22 февраля 2021 года интервью “Европейской правде” посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

