 

Политолог Мартынов о попытке военного переворота в Армении: Конец терпения офицеров

25.02.2021, 15:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства. Военнослужащие заявили, что кабинет министров не способен принимать решения в кризисной для страны ситуации, и предостерегли от применения силы против народа.

Глава правительства Никола Пашинян назвал случившееся попыткой переворота. Он отстранил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и попросил своих сторонников выйти на улицы. Премьер-министр подчеркнул, что готов обсудить с населением наболевшие вопросы, передает РИА Новости.

Ситуацию в Армении прокомментировал политолог Алексей Мартынов. Специалист рассказал, что важную роль в жизни страны играет армия. Она является “серьезным системообразующим институтом государства”. По его словам, требование Генштаба означает “конец терпения офицеров”.

Мартынов отметил, что недовольство политикой Пашиняна копилось долгое время. Премьер-министр показал, что не способен управлять страной и вооруженными силами. Эксперт уверен: последней каплей стало заявление главы правительства о неэффективности русских “Искандеров”.

Политолог предположил, что события в Армении будут развиваться по турецкому сценарию. Мартынов уточнил, что военные в Турции имеют право (и это закреплено законом) взять власть в свои руки, если они недовольны действующим руководством, и передать ее дальше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Сербия закупила китайские FK-3 вместо российских C-300

14.02 / Hugo Boss выиграл тендер на пошив униформы для Росгвардии и ОМОНа

21.08 / “Я ваш большой фанат”

14.08 / “Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

01.02 / Академик РАН объяснил необходимость спешки в освоении Луны

24.12 / Мнение: Алеппо 4 года спустя. Было – стало.

07.02 / Мнение: Телеграм стал самым скачиваемым приложением в мире

01.07 / «Би-би-си»: пожилым избирателям в подмосковном Лыткарине выдавали на участке по тысяче рублей

27.08 / Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

25.09 / Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска