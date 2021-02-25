 

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике

25.02.2021, 15:00, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в республике, заявив, что Москва рассчитывает на урегулирование ситуации в мирном русле.

«25 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Айвазян информировал российского коллегу о последнем развитии событий в Армении. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».  



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