 

Президент Армении заявил о поиске путей мирного урегулирования ситуации

25.02.2021, 15:00, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

«Я призываю всех – государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан – проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис. Подтверждая роль института президента как уравновешивающего органа, я срочно предпринимаю шаги для снижения напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». 



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