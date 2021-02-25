 

Бородина рассказала россиянкам, сколько нужно рожать детей

25.02.2021, 14:58, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Бородина решила поднять вопрос по поводу того, сколько детей должны рожать современные женщины. По ее словам, важно понимать, сколько наследников мать способна самостоятельно обеспечить.
Ксения Бородина понимает, что каждая жительница мечтает родить ребенка от любимого мужчины. Если думать оптимистично, то в голове можно нарисовать красивую картинку, где семья живет долго и счастливо, а в случае развода экс-муж остается заботливым отцом. Однако на сегодняшний день процент такого положительного исхода является очень маленьким.

Бородина проанализировала количество писем с просьбами о помощи, которые она ежедневно получает. Женщины часто жалуются, что бывшие мужья не платят алименты на содержание детей. Ведущая считает, что дамы должны полагаться, прежде всего, на себя. Муж может куда-то уйти, заболеть или же умереть, поэтому важно уметь зарабатывать самой.

Думая о детях, женщине необходимо рассчитывать на свои силы. Она должна подумать о профессии, понять, является ли она самодостаточной. Такая доля реализма помогает не только жить, но и строить семью. Когда девушки знают, чего хотят, им легко это объяснить своему партнеру.

Бородина поинтересовалась у подписчиц, согласны ли они с ее мнением. Большинство фолловеров назвали позицию ведущей правильной.



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