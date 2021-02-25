 

Экстрасенс Павсекакий Богданов раскрыл причину, по которой его ненавидит Филипп Киркоров

25.02.2021, 14:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экстрасенс Павсекакий Богданов пояснил о причинах ненависти к нему Филиппа Киркорова. Оказалось, медиум ранее накричал на «короля» русской эстрады в эфире одной из телепрограмм.
Эстрадные звезды, актеры и другие деятели шоу-бизнеса часто бывают очень ранимы и не терпят какую-либо критику. Так, Филипп Киркоров не выносит замечаний в свой адрес, отмечает экстрасенс Павсекакий Богданов. Из-за того, что в одной из телепередач он посмел повысить голос на экс-супруга Аллы Пугачевой, певец теперь буквально ненавидит популярного мага.

Смелые высказывания медиума привели к тому, что его нередко приглашают на всевозможные шоу на ТВ. В их рамках Павсекакий Богданов свободно говорит о своем отношении к тем или иным событиям и героям. Один из эфиров привел к враждебному отношению к экстрасенсу со стороны Филиппа Киркорова. Ведь маг не просто раскритиковал селебрити, но и накричал на него.

Свою роль в подобных шоу Павсекакий Богданов сравнивает со стаей диких животных, которые сорвались с цепи. Он ничуть не переживает из-за ссоры со столь популярным исполнителем, так как не собирается «крестить с ним детей». Экстрасенс по прежнему выдает хлесткие и задорные комментарии относительно разнообразных событий общественной и шоу-бизнесовой жизни в России.

Именно за это, уверен Богданов, его и ценят главные редактора телеканалов. Отношение же звезд к критике он считает маркером их возможности двигаться вперед. Как пишет «Инфореактор», только приняв себя человек способен преодолевать любые трудности в жизни.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / “Пошел бы не один”: Филипп Киркоров заявил о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

18.12 / Максим Галкин не хочет получать звание народного артиста ради места на кладбище

27.11 / Российская компания Inoi продает свои смартфоны со скидкой до 50%

11.09 / В Минтрансе предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным

03.11 / Депрессия увеличивает риск инсульта – новые доказательства

06.12 / Мнение: Макрон – уходи!

11.08 / Мнение: “Сакральная жертва” Тихановская убежала – запасайтесь “Крыницей”

18.09 / Производительность нового смартфона iPhone 12 не соответствует ожиданиям

22.10 / Космонавты прилетели на российском “Союзе” в Казахстан

11.08 / Мнение: Беларуское противостояние…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска