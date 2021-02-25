Экстрасенс Павсекакий Богданов раскрыл причину, по которой его ненавидит Филипп Киркоров

25.02.2021, 14:58, Разное

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Экстрасенс Павсекакий Богданов пояснил о причинах ненависти к нему Филиппа Киркорова. Оказалось, медиум ранее накричал на «короля» русской эстрады в эфире одной из телепрограмм.

Эстрадные звезды, актеры и другие деятели шоу-бизнеса часто бывают очень ранимы и не терпят какую-либо критику. Так, Филипп Киркоров не выносит замечаний в свой адрес, отмечает экстрасенс Павсекакий Богданов. Из-за того, что в одной из телепередач он посмел повысить голос на экс-супруга Аллы Пугачевой, певец теперь буквально ненавидит популярного мага.

Смелые высказывания медиума привели к тому, что его нередко приглашают на всевозможные шоу на ТВ. В их рамках Павсекакий Богданов свободно говорит о своем отношении к тем или иным событиям и героям. Один из эфиров привел к враждебному отношению к экстрасенсу со стороны Филиппа Киркорова. Ведь маг не просто раскритиковал селебрити, но и накричал на него.

Свою роль в подобных шоу Павсекакий Богданов сравнивает со стаей диких животных, которые сорвались с цепи. Он ничуть не переживает из-за ссоры со столь популярным исполнителем, так как не собирается «крестить с ним детей». Экстрасенс по прежнему выдает хлесткие и задорные комментарии относительно разнообразных событий общественной и шоу-бизнесовой жизни в России.

Именно за это, уверен Богданов, его и ценят главные редактора телеканалов. Отношение же звезд к критике он считает маркером их возможности двигаться вперед. Как пишет «Инфореактор», только приняв себя человек способен преодолевать любые трудности в жизни.

Источник: inforeactor.ru