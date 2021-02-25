Бывшая жена Бориса Грачевского призналась, что не смогла сделать его счастливым

25.02.2021, 14:58, Разное

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Бывшая жена ныне покойного режиссера Бориса Грачевского Анна призналась, что не смогла сделать его счастливым. Однако это получилось у его третьей супруги Екатерины Белоцерковской.

Для Анны Грачевской стала ударом скоропостижная смерть Бориса Грачевского. В браке с режиссером у нее появилась дочь Василиса. После свадьбы семья просуществовала пять лет, а потом произошел скандальный развод. Несмотря на все сложности, экс-супруги смогли сохранить нормальные отношения ради общего ребенка.

Анна Грачевская не исключает, что отец ее ребенка скончался в результате врачебной ошибки. В ходе интервью она заявила, что создатель «Ералаша» очень любил жизнь и не хотел умирать. Все верили, что Борис Грачевский сможет преодолеть последствия, которые начали развиваться в результате коронавируса.

Ведущая поддерживает отношения с вдовой режиссера Екатериной Белоцерковской. Анна Грачевская не раз говорила ей, что происходит какая-то параллельная реальность. Экс-супруга с теплотой вспоминает годы, проведенные рядом с создателем «Ералаша». В то же время она уверена, что Борис Грачевский был очень счастлив именно с Екатериной Белоцерковской.

Источник: www.starhit.ru