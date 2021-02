СССР: чем он так страшен? – Личное мнение

25.02.2021, 14:48, Разное

Я очень люблю серию фотографий моделей Dior на улицах советской Москвы.



Фото: pinterest

На фоне откровенно плохо одетых гражданок СССР западные модели выглядели недосягаемыми жар-птицами.

А, на самом-то деле, — ну, страшные же вешалки, если стереть с них всю покраску и одеть в духе советского времени.

Эта, что ли, в красном — красивая? Крокодилица, хоть и гламурная.



Фото: Соцсети

Советские женщины — наши мамы, бабушки — они ведь намного миловиднее этих моделей.

Разница — в том, что у западных женщин той эпохи был выбор одежды, обуви и аксессуаров, а у наших женщин такого выбора не было. Моделей трусов — и тех было всего две: утеплённые панталоны и х/б.

Жили бедно. Какую ткань урвали — из той и платье пошили. Выбор был не то что минимальным: его, в принципе, не было.

И ведь это не только платьев касалось.

Советский человек был ограничен во всём: даже заграницу не мог выехать без разрешения КГБ и КПСС. Разрешение это получали единицы.

Работа после окончания ВУЗа — по распределению, а не по выбору. В колхозах люди, вообще, чуть ли не крепостными были.

Из «Википедии»:

Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год колхозникам не разрешалось переезжать в другую местность, и они были привязаны к колхозу и месту жительства. Колхозники (общая численность которых всех возрастов, по данным переписи 1970 года, составляла около 50 миллионов человек, или 20,5 % населения страны), как и ранее, были лишены паспортов и свободы передвижения. Они не могли без них покидать место жительства. Согласно пункту 11 постановления о паспортах это влекло штраф до 100 рублей и выдворение милицией. Повторное нарушение влекло за собою уголовную ответственность. Введённая 1 июля 1934 года в УК РСФСР 1926 года статья 192а предусматривала за это лишение свободы на срок до двух лет.

Что в этом хорошего, кроме того, что сосед твой — в таком же унылом состоянии, что и ты? Выбора не было практически ни у кого, и это — страшно.

Если бы у меня были дети, я бы сделала всё от меня зависящее, чтобы они вошли во взрослую жизнь, ощущая себя людьми выбирающими.Я бы обязательно учила их заграницей: в Англии или в США.

Хорошее западное образование даёт человеку выбор: в какой компании работать, в какой стране жить, среди каких людей, в каких ценностях.

Наши дипломы там не котируются. Они никому не нужны. А вот их дипломы котируются везде: в престижных компаниях любого мегаполиса мира, включая Москву, выпускника лондонского ВУЗа оторвут с руками и ногами.

—