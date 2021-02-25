 

Тихановская: Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети. Я сделала выбор

25.02.2021, 14:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказала, что была вынуждена уехать из Беларуси.

– Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети. И я сделала выбор, – сказала она.

Тихановская рассказала, что до границы ее сопровождали белорусские силовики.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»

01.02 / Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального

22.01 / Белесков: РФ ничего не выторгует у США за продление Договора о сокращении наступательных вооружений. Штаты не дадут подвязать что-то к диалогу по ядерке

11.09 / «Конец иллюзий» — российско-немецкие отношения скатываются к низшей точке

16.02 / Новый минивэн Kia Carnival дебютирует 23 февраля

06.07 / Дания разрешила достроить “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа

10.01 / В соцсетях начался флешмоб подключений к Рarler

21.10 / Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

17.07 / Материалы о публикующих деструктивные данные СМИ Прибалтики направлены в МИД

11.01 / Конан-варвар стал учителем истории – Шварценеггер сравнил ворвавшихся в Капитолий с нацистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска