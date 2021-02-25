Тихановская: Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети. Я сделала выбор

25.02.2021, 14:14, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказала, что была вынуждена уехать из Беларуси.

– Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети. И я сделала выбор, – сказала она.

Тихановская рассказала, что до границы ее сопровождали белорусские силовики.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.