“Подлец! Гад! Мерзавец!” – Панин отреагировал на свадьбу Джигурды

25.02.2021, 14:14, Новости дня

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Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин 24 февраля в Instagram заявил, что не простит российскому артисту Никите Джигурде то, что он снова женился на спортсменке Марине Анисиной.

– Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец! – заявил он.

В доказательство своих слов Панин опубликовал ролик, на котором они с Джигурдой обнимаются и признаются друг другу в любви, после чего опустошают содержимое рюмок, которые держат в руках.

– Актеры гениальные, – отреагировали на публикацию фолловеры.

– Созданы друг для друга, – написали в комментариях подписчики.

“Леш, ты это серьезно?” – уточнили пользователи сети.

Панин ответил на вопрос с помощью плачущих от смеха смайлов.

О свадьбе с экс-супругой Анисиной Джигурда сообщил 21 февраля в Instagram.

Отметим, ранее пара уже состояла в браке, который распался в 2016 году после восьми лет семейной жизни. У супругов есть двое детей: сын Мик-Анжель Крист (2009) и дочь Эва-Влада(2010).

Панин проживет в Испании вместе с 12-летней дочерью Анной. Мать Анны (2007) – актриса Юлия Юдинцева. Родители судились за дочь с 2008-го по 2017 год. Четыре года назад суд Владимирской области принял решение, что дочь может проживать с отцом.