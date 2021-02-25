 

Ляшко заявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех областях Украины

25.02.2021, 14:14, Новости дня
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Препарат от COVID-19 доставлен во все регионы Украины, вакцинация против коронавируса начнется 25 февраля во всех областях. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“25 февраля вакцинация начнется в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве”, – проинформировал Ляшко.

Он отметил, что 24 февраля, в первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2262193110579467

В Украине 22 февраля зарегистрировали две вакцины против коронавируса SARS-CoV-2: Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли из Индии. 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки в Украине получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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