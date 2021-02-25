 

В каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу: мнение ученых

25.02.2021, 14:12, Разное
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Группа американских учёных провела исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу. Для этого они проанализировали ряд анкет на сайтах знакомств и тайно опросили их владельцев.

Выяснилось, что в основном люди начинают склоняться к неверности в 39 лет. Специалисты предположили, что это связано со страхом перед приближающимся 40-летием. Из-за этого многие меняют образ жизни и поведение, в том числе – заводят отношения на стороне, сообщает РИА ФАН.



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