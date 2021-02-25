В Подмосковье у женщины удалили камень размером с половину почки

25.02.2021, 14:12, Разное

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В подмосковном Жуковском врачи провели необычную хирургическую операцию. У 44-летней женщины обнаружили огромный почечный камень.

Пациентка поступила в городскую больницу с мочекаменной болезнью. В результате обследования выяснилось, что в её почке находился коралловидный камень, который занимал половину органа. В ходе операции хирургам удалось раздробить камень и извлечь все его фрагменты, а также вычистить гной из почки. Женщина была выписана, но продолжает лечение на дому, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.