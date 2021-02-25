 

Полиция начала поиск усевшегося на голову памятника Высоцкому во Владивостоке

25.02.2021, 14:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во Владивостоке разыскивают мужчину, усевшегося на памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому, сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

«Полиция проверяет информацию, размещенную в СМИ и социальных сетях. В ряде региональных СМИ размещены фотографии с изображением молодого человека, сидящего на скульптуре Владимира Высоцкого. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького», – пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Ранее в местных группах в соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен молодой человек, сидящий на голове памятника Высоцкому. Авторы фото сообщили, что хулигана в этот момент снимал на телефон его приятель.

Какой-то орангутанг сел на голову памятника Высоцкому во Владивостоке.

По одежде видно — интеллектуал из ТикТока pic.twitter.com/XXVegS3rKi

— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 25, 2021



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Власти Йемена и сепаратисты заключили мир и создадут единое правительство

14.07 / Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

10.02 / Навальная прилетела в Германию с частным визитом

05.07 / Протестующие перед Белым домом в День независимости сожгли флаг США

03.02 / Уровень цифровой зрелости российского бизнеса оценен меньше, чем на тройку

13.10 / В Корее создано устройство для пассивного охлаждения замкнутых пространств

13.08 / Депутат оценил влияние второй волны коронавируса на экономику РФ

03.01 / В РФ предложили решение проблемы сертификации «Северного потока – 2»

16.08 / Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

02.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска