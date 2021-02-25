Полиция начала поиск усевшегося на голову памятника Высоцкому во Владивостоке

25.02.2021, 14:10, Новости дня

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Во Владивостоке разыскивают мужчину, усевшегося на памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому, сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

«Полиция проверяет информацию, размещенную в СМИ и социальных сетях. В ряде региональных СМИ размещены фотографии с изображением молодого человека, сидящего на скульптуре Владимира Высоцкого. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького», – пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Ранее в местных группах в соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен молодой человек, сидящий на голове памятника Высоцкому. Авторы фото сообщили, что хулигана в этот момент снимал на телефон его приятель.

Какой-то орангутанг сел на голову памятника Высоцкому во Владивостоке.

По одежде видно — интеллектуал из ТикТока pic.twitter.com/XXVegS3rKi

— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 25, 2021