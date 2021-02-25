«Признавался мне в любви»: Панин расстроился из-за свадьбы Джигурды и Анисиной

25.02.2021, 14:08, Разное

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Российский актер Алексей Панин признался, что он «расстроился», когда узнал, что Никита Джигурда повторно женился на Марии Анисиной. Он заявил, что тот ранее признавался ему в любви, а сам сыграл свадьбу.

О свадьбе Никиты Джигурды и Марии Анисиной стало известно 22 февраля. Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram. На новость отреагировал Алексей Панин. Он назвал жениха «подлецом», а потом опубликовал их совместное видео, где Джигурда признается в любви Панину, а затем они выпивают по рюмке.

Никита Джигурда и Мария Анисина, являющаяся олимпийской чемпионкой в танцах на льду, поженились второй раз. Первый их брак продлился с 2008 до 2016 года. После второго бракосочетания артист, не стесняясь разговоров об интимной жизни, сравнил спортсменку с порнозвездой Сашей Грей.

Источник: www.mk.ru