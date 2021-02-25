 

Ученые изучили долгосрочные последствия COVID-19 для детей

25.02.2021, 14:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Италии подробно изучили, какие последствия могут развиться у детей, которые перенесли COVID-19 в различных формах. По их словам, организм тех, кто в маленьком возрасте перенес коронавирус, может восстанавливаться в течение нескольких месяцев.
В рамках проведения исследования специалисты изучили истории болезней 129 детей, перенесших COVID-19. Отмечается, что только шестеро из них проходили лечение в больнице, остальные пребывали дома. Среди пациентов со средним возрастом 11 лет не было тех, кто имел инвалидность. В выборке присутствовало равное количество мальчиков и девочек. Врачи-педиатры опрашивали родителей пациентов по поводу того, как их наследниками переносился коронавирус. Все данные после внесения в анкету были обобщены.

Установлено, что 25% детей испытывали проблемы с засыпанием через четыре месяца после заражения. У 14,7% испытуемых наблюдались симптомы ОРВИ, на боль в мышцах и быструю утомляемость жаловались почти 13% респондентов.

Источник: 360tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Диетолог сообщает, что оливье считается подушкой безопасности между желудком и алкоголем

08.07 / «Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

21.10 / Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?

10.09 / Мнение: В гробу видали эти маски

23.07 / Мнение: Татуировки датского короля

29.12 / Лохматый знак

30.10 / Мнение: Жажда полной свободны

28.01 / Как Европа пытается спасти отношения с Россией – и свое будущее

29.12 / Почему нельзя много пить алкоголя в новогоднюю ночь

11.12 / Загадка таинственных отпечатков копыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска