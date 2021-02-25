Ученые изучили долгосрочные последствия COVID-19 для детей

25.02.2021, 14:08, Разное

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Ученые из Италии подробно изучили, какие последствия могут развиться у детей, которые перенесли COVID-19 в различных формах. По их словам, организм тех, кто в маленьком возрасте перенес коронавирус, может восстанавливаться в течение нескольких месяцев.

В рамках проведения исследования специалисты изучили истории болезней 129 детей, перенесших COVID-19. Отмечается, что только шестеро из них проходили лечение в больнице, остальные пребывали дома. Среди пациентов со средним возрастом 11 лет не было тех, кто имел инвалидность. В выборке присутствовало равное количество мальчиков и девочек. Врачи-педиатры опрашивали родителей пациентов по поводу того, как их наследниками переносился коронавирус. Все данные после внесения в анкету были обобщены.

Установлено, что 25% детей испытывали проблемы с засыпанием через четыре месяца после заражения. У 14,7% испытуемых наблюдались симптомы ОРВИ, на боль в мышцах и быструю утомляемость жаловались почти 13% респондентов.

Источник: 360tv.ru