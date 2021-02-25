 

Перед смертью Василий Лановой стал жертвой подорвавшего его здоровье обмана

25.02.2021, 14:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский режиссер Вячеслав Моцардо заявил, что его друга Василия Ланового перед смертью обманула незнакомка, представившаяся продюсером. Актеру, несмотря на пандемию коронавируса, приходилось принимать участие в гастролях, организаторы которых не соблюдали эпидемиологические нормы безопасности.
С этой женщиной, отметил Моцардо, покойный актер познакомился в 2015 году. Она настойчиво предлагала Лановому свои услуги по организации концертов, от которых он пытался отказываться, но будучи интеллигентным человеком все же соглашался, чтобы не расстраивать своих поклонников. При этом продюсер сообщала, что является представителем «Армии и культуры», но точно такую же организацию курирует Министерство обороны, и в ней эта незнакомка не числилась.

Позднее продюсер провозгласила себя директором Василия Ланового. Она сделала все, чтобы «отрезать» его от окружения, а затем втянула его в мероприятия, которые проводились во время пандемии коронавируса. Масок актеру никто не давал, а после концертов ему приходилось делать общие фотографии и раздавать автографы. Моцардо полагает, что именно так Лановой мог заразиться коронавирусом, от которого он скончался 28 января.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Почему отмалчивается Тимурка? – Личное мнение

02.10 / В Сети появился перечень улучшений знаменитой Google Camera

24.07 / Древний храмовый комплекс обнаружен в Ирландии

01.09 / Мнение: Мы здесь не одни

10.07 / Вдыхание антисептика может вызвать тяжелое похмелье у чувствительных людей

22.11 / Мнение: Особенность

27.07 / Личное: Страшное детство Анечки Седоковой

19.01 / Прокуратура вручила предостережения

05.10 / Диетологи рассказали о «полезных» продуктах, от которых нужно избавиться навсегда

13.02 / В Госдуме предложили заставить иноагентов маркировать места своего проживания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска