Мнение: Как я не хотел писать негатив в праздник, но придётся.

25.02.2021, 13:46, Разное

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Добрый день. Не хотел я в этот праздничный день писать негатив, но придётся. Пришёл в “Марию-Ра”, а маску забыл, которую всегда вообще-то с собой ношу, хоть они мне ещё в прошлом году осточертели. И молодая нагловатая девка меня отказалась обслуживать без маски. Я хотел закрыть лицо шарфом, так она мне таким наглым насмешливым голосом: “Вот вообще не маска!” Ну, я плюнул, пожал плечами и пошёл в нормальный магазин, где никогда маску не требовали. Но ощущение испорченного праздника таки осталось. И вот скажите кто-нибудь, ну когда уже эти долбаные маски наконец отменят-то?! А ешё лучше, скажите, так почему это в “Бегемоте” и “Магните”, например, никакие маски не требуют, ля сравнения? У них там что, есть какое-то секретное поле, убивающее вирусы, поэтому там нельзя заразиться, в отличие от “Марии-Ра”, или просто там, как всегда, создают удобства покупателям, чего от “Марийки” не дождёшься? А ещё меня всегда смешило, когда говорят, мол, не хотим быть оштрафованными за вас. И вот мне стало опять всему интересно, так это чем же “Бегемот” или “Магнит” такие особенные, что их-то не штрафуют? Хотя вообще-то я же и так знаю, чем. Хорошим отношением к покупателям, наличием кабинок (вот это больше всего бесит в “Марии”, что приходится всё купленное в других магазинах по карманам распихивать, и если что-то из распиханного уронишь, то потом тебя же обвиняют, будто ты это у них украл, и сразу же так противно становится, что вообще больше не хочется заходить в этот магазин) и отсутствием просроченных товаров (а в “Марии” пирожки бывают такие, что лучше промолчу) и наглых уличных девок среди продавцов. И вот что я хочу им сказать. “Ярче” мне тоже не нравится тем, что там требуют маски (но, кстати, и шарф там не запрещают, лишь бы лицо было зарыто, так что вы и тут больше всех фасон берёте, вам же больше всех всегда надо). Но у них я надеваю хотя бы из одного уважения к качеству обслуживания и товаров. А вот вы, если что-то требуете, то взамен и давайте, причём, сделайте милость, нормально, а не на “отгребись”, как вы это обычно делаете! От покупателей требуете уважения законов, ну так и сами извольте относиться тогда к покупателям уважением, а не стройте из себя самый главный магазин, будто лучше вас никого нет! Поверьте, людям и без вас есть куда ходить за покупками, и мы без вас не так уж много потеряем!:(

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